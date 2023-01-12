الاعرجي: العراق بلد ذو سيادة ويرفض أن يكون مع طرف ضد آخر

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان انه "استقبل مستشار الأمن القومي،السفير الروماني في بغداد، وبحثا، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين العراق ورومانيا، في المجالات التي تخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين".



وأكد الأعرجي للسفير الروماني، أن "الحكومة العراقية تتبنى سياسة الابتعاد عن المحاور وتسعى إلى شراكات حقيقية مع الدول التي وقفت إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن وجود رومانيا ضمن حلف الناتو ومساعدتها للعراق هو تأكيد على المشتركات التي تجمع البلدين".



وبين الأعرجي، أن "التعاون بين البلدين في الأمن وتبادل المعلومات مهم لأمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن داعش الإرهابي مازال يشكل خطرا على المنطقة والعالم، ولابد من تعاون الجميع للقضاء عليه".



وختم الأعرجي، بأن "العراق بلد ذو سيادة ويرفض أن يكون مع طرف ضد آخر، وأن من حقه الابتعاد عن ساحة الصراع والتفكير بمصالحه"، مؤكدا أن "العراق بلد متعدد الأعراق والأديان، ويريد أن يكون منطقة اطمئنان للجميع".