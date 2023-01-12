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رئيسي: زيادة صادرات إيران إلى دول الجوار حتى 6 أضعاف

رئيسي: زيادة صادرات إيران إلى دول الجوار حتى 6 أضعاف
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي أن حصة إيران من الصادرات إلى الدول المجاورة زادت من خمسة إلى ستة أضعاف حتى الآن.

العالم - إیران

وخلال اجتماع رواد تقدم إيران، الذي عقد بحضور النخب والصناعيين من القطاع الخاص في محافظة يزد وسط ايران، اعتبر الرئیس رئيسي الاقتصاد القائم على المعرفة ، والتكنولوجيا الأساسية ضرورية لتطوير وتقدم استقرار إيران الإسلامية ، وقال: لخلق اقتصاد مرن ، نحتاج إلى خلق الأمل في قلوب الناس.

وذكر أن عجلات الإنتاج في إيران تتحرك بسرعة مناسبة، وأضاف: على جميع الدوائر في الحكومة تقديم دعم جاد للنشطاء الاقتصاديين والمنتجين.

واعتبر السبيل الوحيد للخروج من المشاكل الاقتصادية للبلاد هو تعزيز الإنتاج، وقال مخاطبا النشطاء الاقتصاديين والمستثمرين والقطاع الخاص: نحتاج إلى زيادة الإنتاجية لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأشار رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران إلى أن إيران تتمتع بقدرة اقتصادية عالية، وأضاف: على الرغم من المشاكل القائمة، فقد زادت حصة إيران من الصادرات إلى الدول المجاورة من خمسة إلى ستة أضعاف.

وفي النهاية اكد أهمية معرفة العدو في الحرب الهجينة، وقال: على القطاع الخاص أن يثبت بجهد ومتابعة، وكذلك بدعم من الحكومة، أن أعداء إيران الإسلامية قد هُزِموا في الحرب الهجينة.

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رئيسي: زيادة صادرات إيران إلى دول الجوار حتى 6 أضعاف

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