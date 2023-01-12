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المشاط يناقش مع الوفد العماني ما يتعلق بمسار السلام

المشاط يناقش مع الوفد العماني ما يتعلق بمسار السلام
الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس المجلس السياسي الاعلى في صنعاء مهدي المشاط اليوم الخميس، وفد سلطنة عمان الشقيقة الذي يزور اليمن حالياً في إطار جهود السلطنة لإحلال السلام في اليمن.

العالم- اليمن

جرى خلال اللقاء مناقشة الجهود المبذولة التي يقوم بها الأشقاء في سلطنة عمان الشقيقة، فيما يتعلق بمسار السلام وتبادل وجهات النظر حولها.

وفي اللقاء ثمن المشاط، جهود الأشقاء في سلطنة عمان ودورهم الإيجابي في تحقيق السلام المشرف الذي يتطلع إليه كافة أبناء الشعب اليمني.

وحمل مشاط، الوفد العماني، مسؤولية الاهتمام بالملف الإنساني باعتباره الخطوة الأولى لتحقيق السلام.

وأبلغ الوفد العماني، نقل تحياته وسلامه لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان سلطنة عمان الشقيقة وتهنئته له بالذكرى الثالثة لتوليه السلطة.

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