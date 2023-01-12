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الشيخ نعيم قاسم:الشهيد سليماني استطاع ان يعبر عن اصالة الاسلام التي لا تعرف لونا ولا جغرافيا

الخميس ١٢ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

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