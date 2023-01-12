راسموسن يطالب بتزويد تايوان بالأسلحة فورا

العالم-اوروبا

ودعا راسموسن لتزويد تايوان بالأسلحة فورا، وتحذير بكين من القيود الاقتصادية التي ستواجهها في حال هاجمت الجزيرة، من أجل منع هجوم صيني محتمل على تايوان.

وكتب راسموسن في مقال نشرته صحيفة فاينانشال تايمز. "يجب على السياسيين الأوروبيين التوقف عن إرسال إشارات متناقضة، والتصرف بشكل أكثر وضوحا، فالصين تعتمد على الصادرات إلى الأسواق العالمية لتعزيز تنميتها الاقتصادية، وهي مرتبطة أكثر من روسيا بسلاسل التوريد العالمية، لذا فإن تحذيرها من العواقب الاقتصادية للهجوم مسبقا يمكن أن يشكل رادعا قويا، وهناك رادع آخر فعال وهو تزويد تايوان بالأسلحة اللازمة للدفاع عنها الآن".

وحث الأمين العام السابق لحلف الناتو على الاهتمام بالتصعيد المحتمل الذي يمكن أن يثار حول قضية تايوان، واستخلاص العبر من الأزمة الاوكرانية من أجل التصدي لبكين.

ومع ذلك، اعتبر راسموسن أن "انتصار أوكرانيا في الصراع الحالي" هو الطريق الأمثل لمنع عدوان صيني محتمل على تايوان، ذلك أانتصار روسيا يمكن أن يخلق "سابقة خطيرة" سوف تستغلها بكين، حسب تعبيره.

يذكر أن الوضع حول تايوان تفاقم بشكل خطير في أوائل أغسطس من العام الماضي بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة، في ذلك الوقت أدانت الصين التي تعتبر الجزيرة واحدة من مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، واعتبرت أن هذه الخطوة نمثل دعما أمريكيا للنزعة الانفاصالية التايوانية، وأجرت تدريبات عسكرية واسعة النطاق.