مركز عين الانسانية: التغاضي الدولي يشجع العدوان بمزيد من الجرائم

العالم-اليمن

وافاد موقع انصارالله, إن المعتقل عيلوق من أبناء مديرية الجوبة بمأرب وتم اختطافه في منطقة وادي عبيدة قبل قرابة 6 أشهر مع مجموعة من أفراد أسرته، مبينا أن هذه الجريمة امتداد لسلسلة من جرائم القتل والسحل والتعذيب التي يتعرض لها المعتقلون والأسرى على يد مرتزقة العدوان السعودي.

وحمّل البيان تحالف العدوان مسؤولية جريمة قتل المعتقل عيلوق وما سبقها من جرائم، مطالبا بالتحقيق ومساءلة قيادات التحالف ومن يثبت تورطهم في الجريمة.

وأضاف البيان أن استمرار التغاضي الأممي والدولي عن الجرائم بحق الأسرى والمعتقلين هو الذي شجع قوات تحالف العدوان السعودي للاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب، مجددًا الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق أبناء الشعب اليمني.