شاهد.. أسبوع حافل بالشهداء في الاراضي الفسطينية المحتلة

العالم - خاص بالعالم

في التفاصيل.. استشهد سمير عوني أصلان البالغ 41 عاما، بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحامه مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. وقال نادي الاسير الفلسطيني، ان اصلان استشهد وهو على شرفة منزله ينادي ابنها اثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.



جيش الاحتلال زعم انه اطلق النار عشوائيا بعد تعرضه للقذف بالحجارة من شرفات المنازل في مخيم قلنديا، وقال انه اعتقال17 شخصا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، من بينهم ستة في مخيم قلنديا. فيما اكد نادي الأسير الفلسطيني، ان جيش الاحتلال اعتقل 18 شابا فلسطينيا معظمهم من مخيم قلنديا.



وفي بلدة قباطية جنوبي جنين، استشهد اثنان وهما حبيب كميل، وعبد الهادي فخري، برصاص في الرأس، واصيب اخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي البلدة، حيث نفذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات فيها.



هذه التطورات تأتي بعد ان استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. الاول هو الشاب سند محمد عثمان سمامرة من بلدة الظاهرية استشهد بنيران الاحتلال قرب مستوطنة حفات يهودا جنوبي الخليل، وزعم جيش الاحتلال أن سماسرة طعن مستوطنا وأن مستوطنا آخر اطلق النار عليه.

وفي مدينة نابلس استشهد أحمد عامر أبو جنيد، متأثرا بجراح اصيب بها على ايدي قوة خاصة من المستعربين الصهاينة، اقتحمت مخيم بلاطة. وبرر جيش الاحتلال بأن القوة تعرضت للنار فردت على المشتبه بهم.

ونعت كتائب شهداء الأقصى، الشهيد أبو جنيد. وبهذا يرتفع عدد شهداء فلسطين منذ العام الجاري الى تسعة.