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وزير الخارجية الايراني: ايران لا تستسلم أمام الضغوط والتهديدات والقوة وتؤمن بأن الدبلوماسية والتفاوض هما أفضل خيار

الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

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