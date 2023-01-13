الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣
٠٦:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

في بداية مشوارها في بطولة العالم لكرة اليد.. إيران تفوز على تشيلي

في بداية مشوارها في بطولة العالم لكرة اليد.. إيران تفوز على تشيلي
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

فاز المنتخب الوطني الايراني لكرة اليد على نظيره التشيلي في بداية مشواره ببطولة العالم الـ 28 الجارية في بولندا والسويد بنتيجة 25-24 .

العالم - إيران

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الخميس، انتهى الشوط الاول بنتيجة 13-11 لصالح ايران.

وفي الشوط الثاني تقدمت تشيلي بثلاث نقاط الا ان ايران عادت وانهت المباراة لصالحها بنتيجة 25-24.

وتلعب ايران ضمن المجموعة الاولى التي تضم ايضا اسبانيا ومونتينيغرو.

وستلتقي ايران مع مونتينيغرو يوم غد السبت فيما تلتقي مع اسبانيا يوم الاثنين القادم.

وتجري بطولة العالم لكرة اليد بالاشتراك بين بولندا والسويد خلال الفترة من 11 الى 29 كانون الثاني/يناير بمشاركة 32 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: إسبانيا ، إيران ، تشيلي ، مونتينيغرو (الجبل الأسود)

المجموعة الثانية: هولندا ، سلوفينيا ، السعودية ، فرنسا

المجموعة الثالثة: السويد ، الأوروغواي ، الراس الاخضر (كيب ورد)، البرازيل

المجموعة الرابعة: أيسلندا ، كوريا الجنوبية ، المجر ، البرتغال

المجموعة الخامسة: ألمانيا ، الجزائر ، صربيا ، قطر

المجموعة السادسة: النرويج ، هولندا ، الأرجنتين ، مقدونيا الشمالية

المجموعة السابعة: كرواتيا ، أمريكا ، المغرب ، مصر

المجموعة الثامنة: الدنمارك ، تونس ، البحرين ، بلجيكا

روابط ذات صلة

ايران تخطط لإنشاء ميناء كبير على سواحل مكران

ايران تكرّم رياضييها الذين امتنعوا عن مواجهة رياضيي الاحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الرئيس الايراني يؤكد ضرورة زيادة الانتاج لتحقيق النمو الاقتصادي

في بداية مشوارها في بطولة العالم لكرة اليد.. إيران تفوز على تشيلي

غريب آبادي: تعامل سويد مع المواطن الايراني حميد نوري وصمة عار في سجلها

متى يبدأ النقاش بمرشح جدي لرئاسة الجمهورية؟

ما الاجراءات التي يمكنها ايقاف تدهور الليرة السورية وتنعش الاقتصاد؟

هذا ما قاله وزير الخارجية الايراني لدى وصوله مطار بيروت