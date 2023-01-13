في بداية مشوارها في بطولة العالم لكرة اليد.. إيران تفوز على تشيلي

العالم - إيران

وفي هذه المباراة التي جرت مساء الخميس، انتهى الشوط الاول بنتيجة 13-11 لصالح ايران.

وفي الشوط الثاني تقدمت تشيلي بثلاث نقاط الا ان ايران عادت وانهت المباراة لصالحها بنتيجة 25-24.

وتلعب ايران ضمن المجموعة الاولى التي تضم ايضا اسبانيا ومونتينيغرو.

وستلتقي ايران مع مونتينيغرو يوم غد السبت فيما تلتقي مع اسبانيا يوم الاثنين القادم.

وتجري بطولة العالم لكرة اليد بالاشتراك بين بولندا والسويد خلال الفترة من 11 الى 29 كانون الثاني/يناير بمشاركة 32 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: إسبانيا ، إيران ، تشيلي ، مونتينيغرو (الجبل الأسود)

المجموعة الثانية: هولندا ، سلوفينيا ، السعودية ، فرنسا

المجموعة الثالثة: السويد ، الأوروغواي ، الراس الاخضر (كيب ورد)، البرازيل

المجموعة الرابعة: أيسلندا ، كوريا الجنوبية ، المجر ، البرتغال

المجموعة الخامسة: ألمانيا ، الجزائر ، صربيا ، قطر

المجموعة السادسة: النرويج ، هولندا ، الأرجنتين ، مقدونيا الشمالية

المجموعة السابعة: كرواتيا ، أمريكا ، المغرب ، مصر

المجموعة الثامنة: الدنمارك ، تونس ، البحرين ، بلجيكا