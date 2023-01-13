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التقارب السوري التركي الضرورات والعوائق

الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٣١ بتوقيت غرينتش

التقارب بين دمشق وأنقرة لم يصل الى التحقق عمليا ورسميا رغم الاشارات الاعلامية والدبلوماسية من هنا وهناك.

العالم - مع الحدث

عززتها تصريحات للرئيس أردوغان برغبته للتقارب ووقف دعمها للجماعات الارهابية.

فإلى أين وصلت جهود التقارب بين دمشق وأنقرة؟ هل إعادة الوصل بينهما باتت وشيكة وما الذي يؤخرها؟ هل توافق تركيا على بحث انسحاب قواتها من سوريا ووقف دعم الجماعات الارهابية كما تشترط دمشق؟ لماذا تعارض الولايات المتحدة عودة العلاقات السورية التركية؟ما حقيقة وساطتها بين تركيا وقسد؟ ما المتوقع من رعاية موسكو للقاء المرتقب بين الجانبين؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الإخبارية من استوديوهات بيروت ناقش المستجد في عودة العلاقات السورية التركية برعاية روسية وسبب الرفض الأميركي لهذه الخطوة التي قد تحد من الحرب في سوريا.

ضيوف الحلقة:

محمد نور الدين – مختص بالشؤون التركية

جواد غوك – باحث سياسي

طالب إبراهيم – باحث سياسي

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