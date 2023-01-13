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قوات الاحتلال الاميركي تعزل احد قياديي المسلحين..

إصابة عسكريين سوريين اثنين بجروح ومسيرة تركية تقصف موقعا لقسد

إصابة عسكريين سوريين اثنين بجروح ومسيرة تركية تقصف موقعا لقسد
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا صباح اليوم الجمعة، نقلا عن ما تسمى بـ"تنسيقيات المسلحين"، قولها ان قوات الاحتلال الاميركي عزلت احد قياديي "جيش سوريا الحرة" من منصبه.

العالم - سوريا

واوضح الزميل حسام زيدان نقلا عن التنسيقيات، ان القوات الامريكية أصدرت قرارا بعزل "ماهر الدرويش" الملقب بـ"أبو عمار" المنحدر من مدينة القريتين، من منصبه كأحد قادة المسلحين لما يسمى جيش سورية الحرة ( جيش مغاوير الثورة سابقاً ) المتواجد ضمن منطقة الـ 55 كم ضمن مثلث البادية السورية مع العراق و الاردن.

وفي عناوين اخرى من سوريا اضاف الزميل زيدان عن إصابة عسكريين اثنين بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون قرب حاجز مدخل خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي، وان ما تم سماعه في القنيطرة من صوت انفجار عنيف دوّى في ارجائها ناجم عن هذا الاعتداء ولا يمثل اي عدوان إسرائيلي عليها.

وفي ريف الحسكة الشمالي الغربي، استهدف الطيران المـسير التركي موقعا لقسد في قرية تل قرميد التابعة لبلدة عامودا، وأنباء عن قتلى وجرحى في صفوفهم.

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قوات الاحتلال الاميركي تعزل احد قياديي المسلحين.. إصابة عسكريين سوريين اثنين بجروح ومسيرة تركية تقصف موقعا لقسد

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