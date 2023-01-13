إصابة عسكريين سوريين اثنين بجروح ومسيرة تركية تقصف موقعا لقسد

العالم - سوريا

واوضح الزميل حسام زيدان نقلا عن التنسيقيات، ان القوات الامريكية أصدرت قرارا بعزل "ماهر الدرويش" الملقب بـ"أبو عمار" المنحدر من مدينة القريتين، من منصبه كأحد قادة المسلحين لما يسمى جيش سورية الحرة ( جيش مغاوير الثورة سابقاً ) المتواجد ضمن منطقة الـ 55 كم ضمن مثلث البادية السورية مع العراق و الاردن.

وفي عناوين اخرى من سوريا اضاف الزميل زيدان عن إصابة عسكريين اثنين بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون قرب حاجز مدخل خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي، وان ما تم سماعه في القنيطرة من صوت انفجار عنيف دوّى في ارجائها ناجم عن هذا الاعتداء ولا يمثل اي عدوان إسرائيلي عليها.

وفي ريف الحسكة الشمالي الغربي، استهدف الطيران المـسير التركي موقعا لقسد في قرية تل قرميد التابعة لبلدة عامودا، وأنباء عن قتلى وجرحى في صفوفهم.