الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣
٠٨:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

محافظ تونس يرفض مسيرة 14 يناير للمعارضة

محافظ تونس يرفض مسيرة 14 يناير للمعارضة
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

رفض محافظ تونس الموافقة لجبهة الخلاص الوطني المعارضة بتنظيم مسيرة وسط العاصمة يوم 14 يناير الجاري، وذلك بسبب الموافقة المسبقة لمطالب خمسة أحزاب سياسية وهي كل من القطب والعمال والجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي، إلى جانب الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية.

العالم-تونس

وحسبما نقل موقع بوابة افريقيا الاخبارية, أشار محافظ تونس، إلى أنه يمكن للجبهة التواجد بفضاء كومار، في إطار احترام التراتيب والنصوص القانونية التي تضمنها القانون عدد 4 لسنة 1969، موضحا في الآن ذاته أن رفض السماح لجبهة الخلاص، يعود إلى أنه لا يمكن السماح للأطراف الثلاثة بالتواجد في المكان نفسه.

وكانت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، ومن أبرز مكوناتها حركة النهضة، تقدمت يوم 4 يناير الجاري بطلب يتعلّ بتنظيم مسيرة وتجمع وسط العاصمة، تنطلق من ساحة الباساج، مرورا بشارع باريس ووصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة على مستوى المسرح البلدي.

من جهتها، دعت حركة النهضة أنصارها إلى الحضور بكثافة في المسيرة يوم 14 يناير الجاري، وذلك استجابة لدعوة التظاهر الصادرة عن جبهة الخلاص الوطني.

وأكدت النهضة، أن المسيرة ستكون شاهدة على ملحمة شعبية بعد إعلان معظم الكيانات المعارضة، إضافة إلى الدعوات الشعبية المتواترة للنزول بكثافة إلى الشارع يوم 14 يناير الجاري, لمواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة وإسقاط منظومة العبث والفشل التي سارت بالبلاد نحو حقبة سوداء غير مسبوقة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

تونس.. صدور أحكام بالسجن على 9 نساء بتهم إرهاب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. المصلون بدأوا بالتوافد الى مدينة الصدر لاقامة صلاة الجمعة الموحدة

القضاء الموريتاني يوجه اتهامات للرئيس السابق بالبلاد

رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يستقبل وليام بيرنز

ليبيا..افتتاح القناة الامازيغية مع بداية السنة الجديدة

المبعوث الاممي يزور ليبيا ويؤكد على المصالح الوطنية

محافظ تونس يرفض مسيرة 14 يناير للمعارضة