السوداني يلتقي اليوم المستشار الالماني اولاف شولتس

العالم - العراق

وقال السوداني في كلمة له خلال لقائه ممثلي الشركات الألمانية، إن حكومته تتوجه نحو المزيد من مشاركة الشركات الألمانية في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية.

ودعا رئيس وزراء العراق الشركات الألمانية للاستثمار في العراق بمختلف المجالات لاسيما الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والغاز والبتروكيمياويات.

وكان السوداني قد كشف أنّ زيارته لبرلين ستركز على قضايا الطاقة والكهرباء، وتوقيعِ مذكرة تفاهم للنهوض بهذا القطاع الذي يعاني من مشاكل في العراق.

وحسب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فان من ابرز ما جاء في كلمة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مساء أمس الخميس مع ممثلي الشركات الألمانية، خلال الدعوة التي أقامتها غرفة التجارة العربية الألمانية في برلين:



- توجه الحكومة العراقية الجديدة نحو المزيد من مشاركة الشركات الألمانية في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية.

- يضـع العراق ثقته بالشركات الألمانية، لما تمتاز به من خبرة وكفاءة عاليتين وسمعة عالمية.

- تسعى الحكومة العراقية إلى تشخيص التحديات التي تواجه عملية الاستثمار في العراق، ووضعها في الاتجاه الذي ينسجم مع المعايير العالمية.

- تعمل الحكومة على تذليل العقبات أمام عمل الشركات في العراق، وتقديم التسهيلات اللازمة، والحد من البيروقراطية التي تواجه المستثمرين وتبسيط الإجراءات.

- عمدت الحكومة على تسهيل منح سمات الدخول إلى الأراضي العراقية للمستثمرين مباشرة في المنافذ الحدودية العراقية (البرية، والبحرية، والجوية) لغرض الاستثمار.

- دعوة الشركات الألمانية للاستثمار في العراق بمختلف المجالات، لاسيما الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والغاز والبتروكيمياويات.

- من المتوقع أن تكون كلف إنتاج الطاقة المتجددة في العراق منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، وكذلك دعم خطة الحكومة العراقية في تطوير قطاع الطاقة والكهرباء.

- نحثّ الشركات الألمانية للمشاركة الفعالة في المعارض والمؤتمرات المشتركة، التي ستمثل خارطة طريق في عمل الشركات الألمانية في العراق.

- تسـعى الحكومة إلى فتح خطوط جوية بين العاصمتين بغداد وبرلين وباقي المدن العراقية والألمانية، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين البلدين.

- نطمح إلى شراكة ستراتيجية وتعاون في جميع المجالات بين البلدين.

- التأكيد على اشتراك شركات القطاع الخاص العراقي بالمشاريع التي في عهدة الشركات الألمانية، وعمل شراكات استثمارية بين الجانبين، لتحقيق الشراكة الاستراتيجية وديمومتها.

- نؤكد أهمية تنشيط السياحة بطريقة المجاميع السياحية، لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالعراق، وتجاوز العقبات.