شاهد.. تفاصيل زيارة وزير الخارجية الايراني الى بيروت

العالم - مراسلون

أضاف، أن وزير الخارجية الايراني سيلتقي مع نظيره اللبناني عبدالله ابو حبيب في مقر وزراة الخارجية اللبنانية، ومن ثم سيلتقي برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في سرايا الحكومة، ومن ثم سيلتقي برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التين.

وأوضح مراسل قناة العالم الاخبارية، أن وزير الخارجية الايراني سيلتقي بالفصائل الفلسطينية والاحزاب اللبنانية،والنخب والمفكرين اللبنانيين اما في مقر اقامته او في مقر السفارة الايرانية في بيروت.

واشار مراسلنا الى أن عبداللهيان سيلتقي اليوم بالجالية الايرانية في مركز الامام الخميني الثقافي.

وقال مراسل قناة العالم، إن محور لقاءات وزير الخارجية الايراني مع المسؤولين اللبنانيين سيكون موضوع الاقتصاد وعدة قضايا اخرى من ضمنها التقاطع في المواقف السياسية التي تلقي فيها ايران مع لبنان والتطورات التي تشهدها المنطقة.

هذا وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان أمس الخميس الى بيروت، في زيارة رسيمة بدعوة من نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب.



وقال أمير عبداللهيان، في مطار بيروت، إن ايران ستبقى راسخة في موقفها المحتضن للبنان شعبا وحكومة وجيشا ومقاومة. وأضاف أن طهران على ثقة تامة بأن القوى السياسية اللبنانية تمتلك الحنكة لتدبر أمورها بنفسها دون تدخلات خارجية.

واوضح عبداللهيان، أن طهران تدعو جميع القوى السياسية اللبنانية للمضي قدما لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. معربا عن بالغ سروره بفرصة زيارة بيروت.

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