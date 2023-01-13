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وزيرالخارجية الايراني: نعتبر أن الامن والتطور في لبنان الشقيق هو من أمن ايران والمنطقة برمتها

الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

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