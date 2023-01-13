السوداني يلتقي في برلين رئيس ألمانيا الاتحادية 'شتاينماير'

العالم - العراق

أفاد بذلك المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، موضحا ان اللقاء جاء خلال زيارة السوداني الرسمية إلى ألمانيا التي وصلها أمس الخميس، حيث "تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وشهد اللقاء البحث في آليات التعاون المتبادل بين البلدين الصديقين، وسبل تطويره وتوسعته في مختلف مجالات الاقتصاد والطاقة، بما يسهم في تعزيز مصالح البلدين وازدهار شعبيهما.

المصدر

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

13- كانون الثاني- 2023