شاهد.. اقامة صلاة الجمعة الموحدة لاتباع التيار الصدري

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وأضاف، أن محللين يعتقدون أن صلاة الجمعة الموحدة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري اليوم الجمعة هي بداية لعودة التيار الصدري الى العمل السياسي، حيث تنتهي اليوم مهلة المئة يوم التي منحها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لحكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

هذا واقيمت صلاة الجمعة الموحدة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات العراقية باستثناء البصرة، وذلك تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.



واكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر على اهمية مواصلة اقامة الصلاة الموحدة، منتقدا من تغافل عنها من اتباع السيد محمد الصدر.

وكان قد قال مدير مكتب الصدر في بغداد ابراهيم الجابري ان الصلاة الموحدة شعيرة دينية تاتي بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، نافيا ان يكون لها اي دوافع سياسية.