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روسيا تعلن السيطرة على مدينة سوليدار بالكامل

روسيا تعلن السيطرة على مدينة سوليدار بالكامل
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من تحرير مدينة سوليدار بالكامل يوم أمس الخميس 12 من كانون الثاني/يناير، مؤكدةً أن هذا التطور الميداني، "يعد أمر مهم لاستمرار العمليات الهجومية الناجحة على محور دونيتسك".

العالم - روسيا

وقال بيان وزارة الدفاع إنّ "فرض السيطرة الكاملة على سوليدار يجعل من الممكن قطع طرق الإمداد للقوات الأوكرانية في مدينة أرتيموفسك الجنوبية الغربية، ومن ثم تطويق وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المتبقية فيها".

وفي سياق متصل، أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك إيغور كيماكوفسكي، أن الوحدات الروسية تطوّق مدينة أرتيموفسك.

وقال إنّ "سوليدار كانت تحت السيطرة شبه الكاملة، لكن كان خط ناري خطير. أدت العملية المعدّة إلى النجاح هنا: تم تطويق المدينة، ولم يتمكن العدو من إيصال الذخيرة إلى هناك وتحريك القوات".

وأضاف أنّ "الوضع نفسه تقريباً يتطور في أرتيموفسك، والمدينة الآن أيضاً مطوقة من كلا الجانبين. تعمل مدفعيتنا أيضاً بإحكام شديد حول أرتيموفسك. هذا يجعلنا نتفاءل بشكل كبير".

بالمقابل قال وزير الدفاع الأوكراني: إن الوضع في سوليدار صعب للغاية لكنه تحت السيطرة

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