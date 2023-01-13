امريكا واستراتيجية الحصار والفراغ في لبنان

خاص بالعالم

مصير الودائع، القدرة الشرائية، الواقع المعيشي المزري، الانهيار المستمر لليرة اللبنانية، أزمة الكهرباء، ازمة الوقود، أزمة الادوية، واللائحة تطول.

كل هذا يقابله شباك سياسي وحال فراغ تسود المؤسسات الدستورية وما تخلف من انعكاسات سلبية على انتظام عمل المؤسسات وحياة المواطنين.

فهل ما يجري في لبنان نتاج سياسات فاشلة للطبقة السياسية اللبنانية؟

أم انه سيناريو اُعدّ مسبقاً في مطابخ السياسة الامريكية؟

الى متى يستمر الحصار؟

وما المطلوب من لبنان كي يخرج من بوتقة الازمات التي لم تعد تجد سبيلاً للانفراج؟

ولمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "استوديو بيروت" الباحث السياسي الدكتور وسيم بزّي.