رئيس مجلس النواب الأميركي يدعو الكونغرس للتحقيق مع بايدن

العالم - خاص بالعالم

وزير العدل ميريك غارلاند اعلن تعيين روبرت هور مدعيا عاما خاصا لديه صلاحية التحقيق مع أي شخص أو كيان قد يكون انتهك القانون في هذه القضية، معتبرا أن قراره هذا اتخذ خدمة للمصلحة العامة وأملته ظروف استثنائية.

وفيما بايدن، أكد بايدن تعاونه الكامل مع الجهات المعنية ألا انه اعتبر الوثائق التي عثر عليها عددها قليل، اما محاميه فقال إن التحقيق سيثبت أنها تركت عن عدم انتباه.



وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض:"الرئيس بايدن يأخذ المعلومات والمواد السرية على محمل الجد، لقد تعاونا منذ اللحظة التي أبلغنا فيها الأرشيف بأنه تم العثور على عدد صغير من الوثائق .المراجعة الشاملة ستظهر أن هذه الوثائق كانت في غير مكانها عن غير قصد.



بدوره حض رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي الكونغرس على التحقيق مع بايدن..بينما طالب الجمهوريون في الكونغرس بالاطلاع على سجلات الزوار لمنازل بايدن، قائلين إن اكتشاف وثائق سرية في أحد منازله، يمثل خطرا على الأمن القومي.



وعثر في منزل بايدن في ويلمينغتون بولاية ديلاوير على الوثائق التي تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما بين عامي2009 و2017.

وذلك بعدما عثر على وثائق مماثلة في خزانة مقفلة في مركز بن بايدن، للأبحاث والمرتبط بجامعة بنسلفانيا حيث كان لدى بايدن مكتب سابقا.



لكن العثور على الوثائق السرية في منزل بايدن يمكن أن تكون له تداعيات سياسية سلبية عليه خصوصا وأنه يشدد على الدوام على التزامه معايير أخلاقية رفيعة، كما من شأن هذا الأمر أن يعقد التحقيق الجاري بحق ترامب.

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