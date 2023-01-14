عبد اللهيان: الاتفاق على تجديد وثيقة التعاون الاستراتيجي بين سوريا وايران

العالم - خاص بالعالم

وفي مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السوري فيصل مقداد قال عبد اللهيان:" الرئيس بشار الأسد أكد دعوة نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة دمشق وسنبذل جهدنا لإجراء هذه الزيارة العلاقات بين دمشق وطهران في أفضل أحوالها والرئيس الأسد أكّد أنّ قيادات البلدين عازمة على توسيع العلاقات الثنائية هناك العديد من الاتفاقيات المشتركة وقعت بين البلدين ويتمّ تنفيذها وتوصلت مع الوزير المقداد للاتفاق على تجديد وثيقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين".

من جانبه شدد امير عبداللهيان على تاكيد بلاده على تقوية العلاقات وبحثه مع الرئيس الاسد المواضيع ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات الإقليمية والدولية، كما اعلن تاكيد الرئيس السوري لنظيره الايراني لزيارة سوريا في اطار توطيد العلاقات والدفع بها الى الامام.



وكان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان قد التقى الرئيس السوري بشار الاسد في العاصمة السورية دمشق حيث بحث الطرفين عدداً من من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...