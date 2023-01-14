تشييع 3 شهداء فلسطينيين شمال الضفة الغربية

العالم - مراسلون

الشهيدان عز الدين حمامرة وامجد خليلية شيعا في بلدة جبع في جنين بعد ان اعلنت القوى الوطنية والاسلامية الحداد العام في المدينة.

المشيعون دعوا الى مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وقواته التي باتت تنفذ مجازر بحق الفلسطينيين خاصة في جنين ونابلس.

اثنا عشر شهيدا منذ بداية العام في الضفة الغربية بينهم ثلاثة اطفال ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي بمعدل شهيد يوميا يسقط في عدوان الاحتلال.

وكما يبدو فان حكومة نتنياهو تتنافس مع الحكومة السابقة في اعداد الشهداء وحجم العدوان على الفلسطينيين، واذا كان الاحتلال الاسرائيلي قد اعلن تصعيدا في مناطق الضفة والقدس.

فالمراقبون يرون انه يسير بالفلسطينيين نحو انتفاضة فلسطينية ثالثة سيكون وبالها عليه اكثر مما يتوقع.

حكومات الاحتلال الاسرائيلية المتعاقبة تتنافس دوما من يلغ اكثر في دماء الفلسطينيين .

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