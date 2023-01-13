المسؤولون اليمنيون متفائلون حول نجاح المحادثات مع الوفد العماني

العالم - مراسلون

فيما تتمسك صنعاء بشروطها المتمثلة في معالجة الملف الإنساني أولا باعتباره الخطوة الأولى لتحقيق السلام الشامل.

مصادر سياسية تتحدث عن نتائج إيجابية يحرزها الوسطاء العمانيون، وتقدم في عدة نقاط وملفات، ومن ذلك وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جديد يتضمن تنفيذ المطالب اليمنية المتعلقة بصرف المرتبات، وتوسيع وجهات رحلات مطار صنعاء.

ورفع القيود على ميناء الحديدة، وفتح الممرات في المحافظات، مقابل سماح صنعاء باستئناف تصدير النفط في موانيء شرقي البلاد..

ويبدي عدة مسؤولين هنا تفاؤلا كبيرا هذه المرة بالزيارة الجديدة للوفد العماني، وهي ما ظهرت في تصريحات للفريق المفاوض كشفت أن الوضع الإنساني بات يتصدر الملف السياسي والتفاوضي.

في إشارة إلى الاستجابة لمطالب صنعاء وتقارب وجهات النظر بين الأطراف بناء على الجهود التي تبذلها الوساطة العمانية منذ أسابيع.

الزيارات المكثفة بين صنعاء ومسقط مؤخرا تأتي امتدادا لطبيعة التحركات الإقليمية والدولية الساعية لترتيب عملية سياسية شاملة في اليمن، في وقت تحضر الخشية من تكرار فشل هذه التحركات كما هو حال سابقاتها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...