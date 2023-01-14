الجزائر:انطلاق المؤتمر الـ16لجبهة البوليساريو بمشاركة 2200 عضو

العالم - خاص بالعالم

الصحراويون المتواجدون في قصر المؤتمرات يؤكدون على أن نوعية الحضور الدولي في مؤتمر جبهتهم هو فاصل بين الشرف والعمالة وبين الحق والباطل وبين أبناء الأمة الأبرار وخائني العهود.



المتعاقبون على منصة المؤتمر أجمعوا على عدالة القضية وواجب مناصرة الصحراويين حتى تحقيق أهدافهم.



أما زوار المخيمات الصحراوية لأول مرة فقد إكتشفو التشويه الممنهج للقضية الصحراوية من طرف وسائل الإعلام.



هذا وينتظر أن يركز المؤتمرون خلال الساعات القادمة على مناقشة قرارات ولوائح المؤتمر ليتوج بعد ذلك بإنتخاب رئيس الجمهورية الصحراوية وأعضاء اللجنة العامة لجبهة البوليساريو.

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