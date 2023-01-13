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وزير خارجية إيران يلتقي رئيس وزراء لبنان

وزير خارجية إيران يلتقي رئيس وزراء لبنان
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، اليوم الجمعة، في بيروت، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.

العالم- ايران

وفي اطار زيارته الرسمية الى لبنان اجتمع عبداللهيان بعد ظهر اليوم الجمعة في السرايا الحكومي في بيروت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وأكد أمير عبد اللهيان ان ايران ستقف الى جانب لبنان ودعمه في كل الظروف، وترغب في تطوير العلاقات وتفعيلها على الصعد كافة.

وشارك في الاجتماع الوفد الايراني وضم السفير في لبنان السيد مجتبى أماني، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، مستشار الوزير ومدير مكتبه السيد محمد صادق فضلي، المدير العام لدائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الايرانية السيد مهدي شوشتري، ونائب سفير الجمهورية الإيرانية في لبنان السيد حسن خليلي. كما حضر المستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

تم خلال الاجتماع بحث العلاقات بين لبنان وايران وسبل تطويرها، اضافة الى الوضع في المنطقة.

وأكد الرئيس ميقاتي في خلال الاجتماع أن الاوضاع في لبنان صعبة، ولكننا نعمل على تسيير الامور ولدينا الثقة والعزيمة للعمل على الخروج من هذه المحنة.

ووصل أمير عبداللهيان، مساء أمس الخميس، إلى لبنان، حيث قال في تصريح للصحفيين لدى وصوله الى مطار بيروت على راس وفد بهدف لقاء المسؤولين اللبنانيين "يطيب لي بداية ان اعرب عن بالغ سروري لهذه الفرصة المتجددة التي اتيحت لي اليوم، والتواجد في بيروت لأجري سلسلة من اللقاءات التي تتيح تبادل وجهات النظر مع المسؤولين اللبنانين المحترمين".

وأضاف: "تأتي زيارتي الحالية للبنان الشقيق في سياق دعوة رسمية موجهة من زميلي وزير الخارجية الدكتور عبدالله بو حبيب المحترم، من أجل إجراء محادثات والتشاور وتبادل وجهات النظر في مختلف التطورات سواء التطورات المحلية والاقليمية والدولية. وضمن التطورات والمناقشات ما يجرى في فلسطين المحتلة".

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