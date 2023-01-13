جمهوري من مجلس النواب يطالب بالتحقيق في انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

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وأشارت القناة التلفزيونية، إلى أن ذلك يعني إطلاق التحقيق الرسمي في هذا الموضوع.

ووفقا للقناة، أرسل ماكول طلبه يوم الخميس ومنح وزارة الخارجية مهلة حتى 26 يناير للرد. وخلال ذلك هدد ماكول الوزارة بالإجراءات القانونية إذا لم يصله الرد.

وجاء في الرسالة التي أرسلها ماكول إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "في حالة عدم الرد على طلبنا، ستستخدم اللجنة صلاحياتها لضمان تحقيق هذا الطلب، بما في ذلك عن طريق عملية الإلزام".

وفي رسالته المكونة من 10 صفحات، طلب ماكول قائمة بجميع الاجتماعات لكافة الوزارات والوكالات تحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلقة بسحب القوات، وكذلك طلب معلومات عن جميع الاجتماعات مع طالبان اعتبارا من يناير 2021. وشددت الرسالة على أن اللجنة معنية بدراسة عواقب الانسحاب المذكور.

وبحسب القناة، أرسل ماكول مع زملائه في لجنة العلاقات الخارجية، ثلاثة طلبات على الأقل إلى وزارة الخارجية في عام 2022 للحصول على معلومات تهمهم. في تلك الفترة كان الجمهوريون يمثلون الأقلية في مجلس النواب، ولكن مع بدء عمل الكونغرس بتشكيلته الجديدة، تغير الوضع.