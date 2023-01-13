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امير عبد اللهيان یلتقی أمين عام الجهاد الإسلامي في بيروت

امير عبد اللهيان یلتقی أمين عام الجهاد الإسلامي في بيروت
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بوزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان في بيروت.

العالم- ايران

والتقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "زياد النخالة" بوزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان في بيروت.

وبحسب هذا التقرير، جرى هذا اللقاء والمناقشة في بيروت خلال رحلة أمير عبد اللهيان إلى لبنان.

ووصل أمير عبداللهيان، مساء أمس الخميس، إلى لبنان، حيث قال في تصريح للصحفيين لدى وصوله الى مطار بيروت على راس وفد بهدف لقاء المسؤولين اللبنانيين "يطيب لي بداية ان اعرب عن بالغ سروري لهذه الفرصة المتجددة التي اتيحت لي اليوم، والتواجد في بيروت لأجري سلسلة من اللقاءات التي تتيح تبادل وجهات النظر مع المسؤولين اللبنانين المحترمين".

وأضاف: "تأتي زيارتي الحالية للبنان الشقيق في سياق دعوة رسمية موجهة من زميلي وزير الخارجية الدكتور عبدالله بو حبيب المحترم، من أجل إجراء محادثات والتشاور وتبادل وجهات النظر في مختلف التطورات سواء التطورات المحلية والاقليمية والدولية. وضمن التطورات والمناقشات ما يجرى في فلسطين المحتلة".

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