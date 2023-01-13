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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ويبحث معه الأوضاع في لبنان وفلسطين والمنطقة

الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

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السيد نصر الله يستقبل عبد اللهيان لبحث آخر تطورات المنطقة

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