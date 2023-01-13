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تعديلات حكومية سعودية تدفع لتعزيز وتيرة التطبيع مع كيان الاحتلال

تعديلات حكومية سعودية تدفع لتعزيز وتيرة التطبيع مع كيان الاحتلال
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

حذر نشطاء سعوديون من مخاطر تعديلات حكومية صدرت مؤخرا من شأنها أن تدفع لتعزيز وتيرة التطبيع مع كيان الاحتلال.

العالم - السعودية

تعديلات حكومية سعودية تدفع لتعزيز وتيرة التطبيع مع كيان الاحتلالحذر نشطاء سعوديون من مخاطر تعديلات حكومية صدرت مؤخرا من شأنها أن تدفع لتعزيز وتيرة التطبيع مع كيان الاحتلال.

ونشرت صحيفة "أم القرى الرسمية" قوانين جديدة تتعلق بقواعد عمل الأسواق الحرة في المملكة، ولوحظ محاولة تمريرها بصمت ومن دون ضجة إعلامية.

وتتضمن القوانين الجديدة إجازة إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت، وأيا كان منشؤها إلى الأسواق الحرة، وإخراجها منها إلى خارج المملكة، أو إلى أسواق حرة أخرى دون أن تخضع للرسوم الجمركية.

وذكر ناشطون أن اللوائح الجديدة تعني السماح بإدخال البضائع "الإسرائيلية" إلى المملكة، والسماح بإدخال الخمور.

ولم تضع اللوائح التي نشرتها الجريدة الرسمية أي استثناء يشير إلى منع الخمور أو البضائع "الإسرائيلية" من قرارها بالسماح بإدخال كافة البضائع دون قيود.

إلا أن ناشطين استدلوا على استمرار منع الخمور والبضائع "الإسرائيلية"، بتوضيح نشرته هيئة الزكاة والضريبة الجمركية قبل أيام، تشير إلى أن "الكحول من المواد التي لا يسمح ببيعها في الأسواق الحرة وذلك وفقًا لقواعد واشتراطات إنشاء الأسواق الحرة".

وسبق أن توقع باحث دولي أن يكون من ضمن أول قرارات ولي العهد محمد بن سلمان عند توليه العرش في السعودية هو التطبيع مع كيان الاحتلال وإقامة علاقات رسمية معها.

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