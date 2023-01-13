وزير نفط سوريا: الاحتلال الأمريكي والعقوبات سبب معاناة الشعب السوري

العالم - سوريا

وخلال مشاركته عبر الفيديو في أعمال جلسة افتراضية بعنوان “أمن الطاقة والتنمية.. خارطة طريق للازدهار” المُنعقدة في إطار قمة “صوت الجنوب” التي تنظمها الحكومة الهندية يومي 12 و13 من الشهر الجاري، ركز المهندس طعمة حول التحديات التي تواجه سورية في المجال الطاقوي مبيناً أن الحرب الإرهابية على سورية سببت تراجعاً كبيراً في إنتاج النفط والغاز والكهرباء.

ودعا الوزير طعمة الشركات الهندية ذات الخبرة الكبيرة إلى المشاركة في المشاريع في سورية سواء في استكشاف النفط والغاز في البر والبحر واستثمار الصخر الزيتي أو في الطاقات المتجددة سواء الحرارة الأرضية أو الريح أو الطاقة الشمسية.

وأوضح الوزير طعمة أن البيئة التشريعية للاستثمار تم إنجازها من خلال قانون استثمار عصري يحمل الرقم 18 لعام 2022 وقانون الكهرباء رقم 41 لعام 2022 مبيناً أن ضمان الطاقة في المستقبل، لن يكون إلا من خلال التعاون الوثيق بين الدول الصديقة.

وأعرب وزير النفط والثروة المعدنية عن أمله بأن يصل صوت دول الجنوب من خلال ترؤس الهند لقمة العشرين إلى آذان صانعي القرار فيها خلال اجتماعها القادم.

وشارك الوزير طعمة في الجلسة بدعوة من وزير البترول والغاز الطبيعي والإسكان والشؤون الحضرية الهندي، وهي تأتي في إطار استعداد الهند لاستقبال قمة العشرين التي تترأسها حالياً.

حضر أعمال الجلسة وزراء النفط والطاقة في كل من سورية والهند وأذربيجان والعراق والجزائر وفنزويلا وليبيا والصومال وزامبيا وبيلاروس والبحرين، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي.

وحرصت الهند على الاستماع لصوت جميع الدول بحيث يكون صوت دول الجنوب حاضراً في القمة القادمة.