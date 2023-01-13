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حزب المسار المدني: زيارة السوداني لألمانيا خطوة مهمة نحو الانطلاقة الاقتصادية

حزب المسار المدني: زيارة السوداني لألمانيا خطوة مهمة نحو الانطلاقة الاقتصادية
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس حزب المسار المدني، مثنى السامرائي، اليوم الجمعة، زيارة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لألمانيا خطوة مهمة نحو الانطلاقة الاقتصادية.

العالم - العراق

وقال السامرائي في تغريدة عبر تويتر، تابعتها السومرية نيوز، إنه "من زاوية اقتصادية متخصصة نعتقد أن زيارة السوداني لالمانيا هي خطوة استراتيجية مهمة نحو انطلاقة اقتصادية ملتزمة".

وأضاف، "سنرى اثرها واضحا في مسار الطاقة والخدمات التي طالما كانت مشكلة حقيقية للعراقيين".

ويجري السوداني، زيارة رسمية إلى دولة ألمانيا على رأس وفد حكومي رفيع، تتضمن وفق بيان حكومي، "خطة عمل مشتركة بين البلدين، ومذكرات تفاهم ستنفذ فوراً بحكم التخصيصات المالية المرصودة واتفاقات مبدئية سيتم استكمالها أثناء الزيارة".

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