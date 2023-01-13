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افغانستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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أمير عبد اللهيان: موقف الجمهورية الاسلامية ثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الطبيعية والمشروعة
أمير عبد اللهيان: الهدف الأساسي من اثارة الفتن تضعيف الموقف الايراني في المفاوضات النووية
أمير عبد اللهيان: فيما يخص التدخلات الأجنبية في اثارة أعمال الشغب فان ايران تجاوزت هذا التهديد الى بحر الأمان
أمير عبد اللهيان: أقول وبصوت مرتفع أن المقاومة اليوم سواء اللبنانية أو الفلسطينية في أفضل أحوالها بينما الكيان الاسرائيلي في أسوأ أحواله
أمير عبد اللهيان: في لقائي بالسيد حسن نصر الله تناولنا تطورات ملف القضية الفلسطينية
أمير عبد اللهيان: حوارات بغداد حول عودة العلاقات بين طهران والرياض كانت ايجابية حتى الان
أمير عبد اللهيان: نرى أن السعودية لم تتوفر لديها بعد الارادة الكافية لعودة العلاقات بين البلدين
أمير عبد اللهيان: مستعدون لاعادة العلاقات مع السعودية لحالتها الطبيعية وفتح قنصليات البلدين في مشهد وحدة
أمير عبد اللهيان: مستعدون لاعادة العلاقات مع السعودية لحالتها الطبيعية وفتح قنصليات البلدين في مشهد وحدة
أمير عبد اللهيان: حوارات بغداد حول عودة العلاقات بين طهران والرياض كانت ايجابية حتى الان
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.