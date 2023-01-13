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أمير عبد اللهيان: مستعدون لاعادة العلاقات مع السعودية لحالتها الطبيعية وفتح قنصليات البلدين في مشهد وحدة

الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

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