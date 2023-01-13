بانوراما: مخاوف في الداخل المحتل من حكومة نتنياهو وتفاؤل صنعاء بعد زيارة الوفد العماني

خاص بالعالم

وقد منحت حكومة نتنياهو صلاحيات واسعة لوزراء الأمن الداخلي والجيش والقضاء، ما دفع بكثيرين الى اعتبار ما يحصل تحولا نحو الديكتاتورية.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... تتواصل في صنعاء على مدى أيام لقاءات الوفد العماني مع المسؤوليين والقيادات السياسية للتباحث حول مقترحات تتعلق بمسارات السلام وتجديد الهدنة الإنسانية والعسكرية.

هذا وأفادت مصادر سياسية أن لقاءات الوفد العماني في صنعاء تشهد تقدما في الملف التفاوضي وتقريب وجهات النظر حول عدة نقاط كانت موضع خلاف بين الأطراف فيما سبق.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.



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