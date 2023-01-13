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ترامب يستعد لإطلاق حملته الرئاسية

ترامب يستعد لإطلاق حملته الرئاسية
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر اخبارية اميركية إنه من المقرر أن يخرج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من منتجع "مار إيه لاغو"، لإطلاق حملته الانتخابية الرئاسية 2024، في وقت لاحق من الشهر الحالي.

العالم _ الأميرکيتان

وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يزور ترامب عددا من الولايات التي لم تجر تصويتا مبكرا، خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير.

وتأتي هذه الخطوة بعد بداية بطيئة للحملة وخطاب إعلان ترشحه، حيث تم انتقاده على نطاق واسع باعتباره "منخفض الطاقة" وغير نشط من حيث الأحداث، مما أدى إلى التأثير على صورة ترامب السياسية خصوصا بعد خسارة عدد من المرشحين الرئيسيين في مجلس الشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر الماضي.

وتأخر ترامب في إطلاق حملته الانتخابية، أعطى ثقة كافية لمجموعة من المرشحين المحتملين من الحزب الجمهوري إلى البيت الأبيض، لتسويق أنفسهم، ومن بينهم حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، ومندوبة الولايات المتحدة السابقة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي.

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