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أمير عبد اللهيان: من الطبيعي أن الولايات المتحدة لن تكون سعيدة بتقوية العلاقات بين طهران وبيروت ولكننا سنبقى أصدقاء للبنان

الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

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