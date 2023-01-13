الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣
٠٧:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الأردن وفلسطين 'في بيت النار'..

رئيس وزراء أردني أسبق :يجب إنهاء الخلافات التي تعطي تل أبيب قوة لا تستحقها

رئيس وزراء أردني أسبق :يجب إنهاء الخلافات التي تعطي تل أبيب قوة لا تستحقها
الجمعة ١٣ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الوزراءالأردني الأسبق طاهر المصري إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خطيرة جدا، وأن الأردن وفلسطين "في بيت النار"، معتبرا أن ذلك ما يتطلب جهودا مشتركة للوقوف في وجه حكومة الاحتلال المتطرفة.

العالم _ الأردن

وقال المصري، إن هناك أوراقا عدة في يد السلطة الفلسطينية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، أهمها التلاحم الفلسطيني وإنهاء الخلافات التي تعطي تل أبيب قوة لا يستحقها.

واستذكر قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على نعش الشهيدة الإعلامية شيرين أبو عاقلة في مشهد غير مقبول إنسانيا، وسط غياب المجتمع الدولي والقوى العظمى التي غضت الطرف عن هذا الاعتداء الصارخ.

وأضاف المصري أن الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتجه للتصعيد في ظل انتهاكات حكومة الاحتلال الجديدة، التي تتطلب مقاومة شعبية متماسكة حفاظا على حياة وهوية الفلسطينيين.

واعتبر أن دولة الاحتلال تمارس سياسة الأمر الواقع بدعم من المجتمع الدولي منذ اتفاقية "سايكس بيكو"، ولا تكترث لمواقف دولية أو إنسانية.

وشدد رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري على أن حكومة نتنياهو الحالية هي الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان، مشيرا الى غطائها العقائدي المتزمت واقتحامها المستفز الأخير للمسجد الأقصى من خلال وزيرها المتطرف إيتمار بن غفير، مبينا تساهل بعض دول العالم مع العدوان الإسرائيلي وتغطيه.

روابط ذات صلة

الصفدي يوجه دعوة رسمية للعامري لزيارة الاردن

الصفدي يؤكد تدعيم التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق

أمطار قادمة إلى الأردن في هذا الموعد

الأردن.. تحذير من انهيار سد الوحيدي وغرق مدينة معان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأردن وفلسطين 'في بيت النار'.. رئيس وزراء أردني أسبق :يجب إنهاء الخلافات التي تعطي تل أبيب قوة لا تستحقها

ترامب يستعد لإطلاق حملته الرئاسية

خبير عسكري يكشف دور المرتزقة البريطانيين في سوليدار

بالفيديو.. عبد اللهيان ونظيره اللبناني يؤكدان استمرار التنسيق والتعاون المشترك

الأمم المتحدة تطالب بإسقاط جميع التهم الموجهة لعاملين إنسانيين يحاكمون في اليونان

بالفيديو.. إكتشاف أبعد مجموعة نجوم في مجرة درب التبانة