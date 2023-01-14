وزير الخارجية الايراني يزور قبور شهداء المقاومة في "روضة الشهيدين" بلبنان

العالم - ايران

وقام أمير عبداللهيان بزيارة قبري الشهيدين الحاج عماد مغنية وسيد مصطفى بدر الدين وسائر شهداء المقاومة الإسلامية ، قارئا الفاتحة على ارواحهم الطاهرة.

وعلى هامش الزيارة التقت أسرة الشهيد سيد مصطفى بدر الدين أحد كبار قادة المقاومة الإسلامية في لبنان بوزير الخارجية الايراني.

ويقوم وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بزيارة الى لبنان في الوقت الحاضر، اجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب فضلا عن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة والتقى مجموعة من الشخصيات العلمائية والسياسية اللبنانية من مختلف الفئات والاحزاب.