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اقتحام بن غفير للاقصی يثير جدلاً واسعاً

السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

أثار اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لباحات مسجد الاقصی، جدلاً واسعاً بين الاوساط الفلسطينية والاسرائيلية، حيث اعتبرته اوساط اسرائيلية خطوة غيرمسؤولة تؤدي الی مشاکل مستقبلية.

العالم - انقلاب الصورة

ويجب الانتباه الی أمر معين وهو صحيح ان بن غفير اقتحم باحات مسجد الاقصی وحاول ان يعد هذه الخطوة انجازاً لکن کيف حصل ذلک، في ساحات الصباح الباکر، من دون اعلام يرافقه وخرج من هناک بسرعة بعد ان دخل من طريق جانبي ولم يصل هناک. ولهذه الامور مجتمعة أهمية ايضاً.

وقال الکاتب والمحلل السياسي هاني البسوس:"مع کل ما قامت به قوات الاحتلال من انتهاکات مختلفة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والداخل الفلسطيني من تهويد وقتل واستطيان، لم تتحرک المجتمع الدولي، لذلک دولة الاحتلال لاتأبه وهي قد أمنت العقاب ومن يأتمن العقاب يسيء الأدب، فأساء الاحتلال الادب وضرب بالمواثيق الدولية والشرائع الدولية والقانون الدولي بعرض الحائط".

وفي أول رد هيستيري علی تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار حول ماهية احتلال ارض دولة فلسطين وصف رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت بالحقير مضيفاً انه لم يلزم الحکومة الاسرائيلية علی حد تعبیره.

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