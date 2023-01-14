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صنعاء تحذر السعودية والامارات في حالة عدم تحقق الهدنة

السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

رجّح عضو الفريق الوطني اليمني المفاوض حميد عاصم ألّا تكون هناك هدنة جديدة في اليمن والانتقال للخيار العسكري.

العالم - خاص بالعالم

وأكد عاصم خلال لقاء مع قناة العالم أنّ المطالب اليمنية مطالب محقة وهي لا تحتاج إلى مفاوضات، وهي عبارة عن دفع المرتبات لكل اليمنيين وفتح المطارات والموانئ وعدم احتجاز السفن.

وحذر عضو الفريق الوطني اليمني المفاوض حميد عاصم ان القتال والصواريخ ستحكم المرحلة المقبلة بين صنعاء والسعودية الامارات ان لم تتحقق هدنة جديدة.

وقال عاصم:" لاتوجد أي هدن جديدة حتی الان والهدن الثلاثة التي انتهت لم تجدد، موضحاً "اننا اليوم في مرحلة مفاوضات وهناك وفود عمانية تأتي الی صنعاء وتعود الی مسقط لتلتقي بوزير الخارجية السعودي في عمان".

وأكد علی ضرورة حلحلة الأمور خلال الايام القادمة وليس الاسابيع المقبلة من أجل الوصول لحلول جذرية للجانب الانساني في اليمن وثم بعدها الوصول للمراحل الاخری.

وشدد علی ان القتال والصراع والصواريخ ستكون بيننا وبينهم، بين صنعاء والرياض وكذلك الامارات ومن يدور في فلكهم ان لم تتحقق الهدنة.

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شاهد بالفيديو.. صنعاء تحذر السعودية والامارات في حالة عدم تحقق الهدنة

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