استشهاد شابین فلسطينيین واصابة آخر  برصاص الاحتلال في جنين

العالم-فلسطين



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إن فلسطينيين أصيبا برصاص الاحتلال في بلدة جبع، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة بداخلها عدد من الشبان.



ووفق مصادر محلية وطبية؛ فإن شابين أصيبا داخل المركبة، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار تجاهها على مفرق جبع، في جنين، ونقلا إلى مشفى محلي قبل أن يعلن عن استشهادهما.



وأكدت حرية نيوز، استشهاد الشابين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب بلدة جبع جنوب جنين.

ووفق المصادر؛ فإن قوات الاحتلال اقتحمت موقع مستوطنة "ترسلة" المخلاة، وأقامت حاجزا عسكريا على مفرق بلدة جبع، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان، أطلق الجنود خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في القدم، وفق وفا.



ويقع موقع مستوطنة "ترسلة" المخلاة على تلة فلسطينية جنوب مدينة جنين على الطريق الرئيسي الواصل بين محافظتي جنين ونابلس، قرب بلدة جبع، وأخلتها سلطات الاحتلال عام 2005، ضمن خطة الإخلاء أحادية الجانب التي نفذتها حكومة شارون آنذاك.

وفي وقتٍ سابقٍ فجر السبت، استشهد شاب، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها جنين شمال الضفة المحتلة مطلع الشهر الجاري.



وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما)، من بلدة اليامون غرب جنين، في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، متأثرًا بإصابته في الثاني من الشهر الجاري، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر دان غرب جنين، لتفجير منزلي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد.



وفي حينه، استشهد الشابان محمد سامر حسن حوشية (21 عاما) وهو من بلدة اليامون، وفؤاد محمود أحمد عابد (18 عاما) من كفر دان، وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة.



وبارتقاء الشهداء الجدد، ترتفع حصيلة الشهداء إلى 12 منذ بداية العام الجاري، بينهم 3 أطفال.