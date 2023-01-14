تأجيل زيارة المبعوث الأممي لليمن بطلب من صنعاء

العالم - اليمن

وقالت المصادر إن زيارة المبعوث الأممي أجلّت بطلبٍ من حكومة صنعاء، كما نقلت عن مصادر دبلوماسية أن إلغاء الزيارة كان على خلفية رفض استقباله يمنياً.

يأتي ذلك بعد أن أستشهد وأُصيب 5 مدنيين، الجمعة، بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرَّقْو في مديرية مُنَبِّه الحدودية، غربي محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وأكّد مصدر عسكري في حكومة صنعاء أنّ قوى العدوان ارتكبت 107 خروقات جديدة لاتفاق الحُدَيْدَة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينها محاولة تسلل في مديرية مَقْبَنَة.

وفي وقت سابق، اكدت حركة "أنصار الله" ان الولايات المتحدة تعرقل السلام في اليمن لانهاء العدوان الدائر منذ 8 أعوام.

يُذكَر أن صنعاء أعلنت، في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة الأممية في اليمن إلى طريق مسدود، بعد رفض السعودية دفع رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات اليمنية، ووقف العدوان على اليمن ورفع الحصار عن هذا البلد.