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اهمية وابعاد زيارة وزير الخارجية الايراني للبنان

السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

مواصلة دعم لبنان شعبا وحكومة ومقاومة هو العنوان الذي حمله وزير الخارجية الايراني الى بيروت وجال فيه على المسؤولين مؤكدا عمق العلاقة المترسخة وإستعداد طهران لتقديم أنواع الدعم كافة على مختلف المستويات لمساعدة لبنان وشعبه في مواجهة الازمات التي تعصف به.

العالم – مع الحدث

فما ابعاد زيارة وزير الخارجية الايراني الى بيروت في هذا التوقيت؟ على ماذا تركزت محادثات عبداللهيان مع المسؤولين اللبنانيين؟ اي اهمية لاستعداد ايران تقديم المساعدة للبنان في ازماته المعقدة؟ كيف يفهم دعم ايران للبنان في ظل الحصار الامريكي المفروض؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الى لبنان ولقائه بكبار المسؤولين اللبنانيين والدعم الذي تقدمه طهران لبيروت.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. محمد مرتضى – كاتب وباحث سياسي

د. محمد صالح – باحث في الشؤون الدولية والإقليمية

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