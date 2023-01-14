حماس تزفّ شهداء جنين وتدعو لتصعيد الاشتباك مع الاحتلال

العالم-فلسطين

وقالت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم السبت: "إنَّنا وإذ نزفّ هذه الثلة المباركة من شهداء شعبنا الأبرار في ضفة العزّ والإباء، لنشدّ على أيادي جماهير شعبنا لمواصلة تصدّيهم لعدوان الاحتلال وتصعيد الاشتباك معه بكل الوسائل".

وأكّدت أنّ استمرار السياسة العدوانيّة الإجراميّة التي تنتهجها هذه الحكومة الفاشية بحقّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا لن تمنحها أمناً مزعوماً على أرضنا وقدسنا وأقصانا، ولن تفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى أبناء شعبنا في كل الساحات، داعيةً إلى المشاركة الحاشدة في تشييع جثامينهم الطاهرة، وفاء لدمائهم وتأكيداً على مواصلة المقاومة الشاملة ضد الاحتلال.