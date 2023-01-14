أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 14يناير 2023

اطلاعات ..

القائد .. فشل المخطط الشامل للأعداء بفضل الإرادة القوية للجمهورية الإسلامية

جمهوري اسلامي ..

مسيرات شعبية بعد صلاة الجمعة بالمدن الإيرانية تنديدا بإساءات مجلة شارل إيبدو الفرنسية

رويش ملت ..

خطيب صلاة الجمعة بطهران. .. الجزر الثلاث بالخليج الفارسي إيرانية وستبقى إيرانية للأبد

قدس ..

بدء عمليات إيصال مياه الخليج الفارسي إلى محافظتي يزد وكرمان وسط البلاد

سياست روز ..

بشار الأسد يشترط خروج القوات التركية من الأراضي السورية للإلتقاء بنظيره التركي أردوغان

كيهان ..

عمليات واسعة للحشد الشعبي في العراق لتطهير محافظتي صلاح الدين وديالى من الشراذم الداعشية

ابرار ..

وزير الخارجية عبد اللهيان .. نرحب بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية

ايران ..

مسيرات شعبية بعد صلاة الجمعة بطهران إستنكارا لإساءات مجلة فرنسية للمرجعية السياسية والدينية للبلاد

افكار ..

رافائل غروسي يبدي أمله بزيارة إيران وبخروج المفاوضات النووية من الطريق المسدود

افتاب يزد ..

ماكرون يرفض الإعتذار من الشعب الجزائري على جرائم فرنسا البشعة خلال إحتلالها للجزائر

ارمان امروز ..

تسابق بين أمريكا والإتحاد الأوروبي على فرض المزيد من الحظر على إيران

ارمان ملي ..

رئيس كوريا الجنوبية يلوح بإحتمال إمتلاك بلاده قدرات نووية مقابل كوريا الشمالية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

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ايران ..

صحيفة ايران كتبت في مقال لها يحمل عنوان يتسائل ( هدف غروسي حل عقد المفاوضات أم إفتعال ذرائع ؟).. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي ابدى رغبته بزيارة طهران مشيرا في نفس الوقت لاصطدام مفاوضات احياء الاتفاق النووي بطريق مسدود.

إن تصريحات غروسي تحمل في طياتها حقيقة إنتهاج الوكالة الدولية سياسات متناقضة متأثرة بضغوط وإملاءات القوى الغربية.

ان ايران تبدي تعاونا كاملا مع هذه الوكالة لتعبيد الطريق امام احياء الاتفاق النووي, الا ان اصرار الوكالة الدولية على مزاعمها الفارغة بشأن وجود منشآت نووية خفية في ايران وهي مزاعم تستند على معلومات غربة مفبركة ومزيفة تماما, امر يضع عقبات جدية في طريق المفاوضات ويشكك في نفس الوقت بجدية وحيادية هذه الوكالة ومديرها العام.

جوان ..

كتبت صحيفة جوان عن تفاقم الاجواء السياسية في فلسطين المحتلة في مقالها ( مؤشرات عصيان مدني باليوم 17 لحكومة نتنياهو ) ..

فلسطين المحتلة تشهد اليوم تظاهرات ومسيرات ضخمة تنديدا بحكومة نتنياهو التي لم يمض على تشكيلها سوى سبعة عشر يوما فقط وذلك مع اتساع دائرة الانتقادات الداخلية لسياسات ومواقف هذه الحكومة وتصاعد الاصوات التي تطالب باقالتها .

إن هناك مخاوف جدية بتل أبيب من أن تؤدي سياسات حكومة نتنياهو الأكثر تطرفا لإشعال نيران حرب أهلية بالكيان الصهيوني.

الى جانب ذلك تحذر اوساط سياسية وعسكرية في الكيان من خطر الانزلاق في حروب اقليمية بسبب سياسات ومواقف حكومة نتنيلاهو , ولا تستبعد هذه الاوسط اندلاع انتفاضة مسلحة شاملة بالضفة الغربية يواكبها دخول فصائل المقاومة في غزة للميدان بترسانة صاروخية ضخمة , كما لاتستبعد هذه الاوساط بتل ابيب ان تجر حكومة نتنياهو الكيان الصهيوني في حرب اقليمية تدفعه لنهاية الطريق.

آفتاب يزد ..

في تقريرها ( ماكرون يرفض الإعتذار من الشعب الجزائري ).كتبت صحيفة آفتاب يزد .. قال الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون انه لن يعتذر من الشعب الجزائري ولن يطلب مسامحته ابدا على ما حدث خلال حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر .

ماكرون أبدى أمله بالإلتقاء بنظيره الجزائري معتبرا أن تقديم الإعتذار عن جرائم فرنسا بالجزائر خطوة خاطئة تحيي تاريخا مؤلما.

وجدير بالذكر ان ما وصفه ماكرون بالتاريخ المؤلم هو احتلال فرنسا للجزائر 130 عاما انتهت باستقلال هذا البلد عام 1962 بعد مصره اكثر من ستة ملايين جزائري خلال الحقبة الاستعمارية على يد القوات الفرنسية.

قدس ..

صحيفة قدس سلطت الضوء على الاجواء السياسية في تركيا التي تستعد لانتخابات برلمانية ورئاسية, وكتبت في مقالها ( أردوغان والخلافات بمعسكر المعارضة) .. يواجه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تحديات داخلية تهدد فرص فوزه وفوز حزبه في الانتخابات المقبلة وبالتالي تهدد كل طموحاته المعروفة بشأن احياء الدولة العثمانية.

إن تدهور الأوضاع الإقتصادية وإنهيار سعر العملة التركية أدى إلى تفاقم الإستياء العام من أردوغان وحزبه وسياساته.

قوى المعارضة التركية استغلت هذا الاستياء العام لصالحها لاضعاف

مكانة الرئيس التركي وحزبه الحاكم , وشكلت المعارضة ائتلافا يدور حول محور اسقاط حزب العدالة والتنمية والرئيس اردوغان في الانتخابات .

وبالطبع ما زال الحزب الحاكم يستغل احداث محاولة الانقلاب العسكري الغامضة قبل ست سنوات لتصفية المعارضين والمنافسين , ان الرئيس التركي يراهن بدوره على وجود خلافات جدية بين تكتل احزاب المعارضة التي تزيد عوامل الخلافات بينها على العوامل التي تجمعها . ويبقى كل شيئ مرهونا بما ستشهده تركيا في انتخابات قد تشكل منعطفا في مستقبلها .

ارمان ملي ..

كتبت صحيفة ارمان ملي في تقريرها ( كوريا الجنوبية والقدرات النووية المحتملة )..في تطور يعكس بحد ذاته مدى خطورة الاوضاع في شبه الجزيرة الكورية , صرح الرئيس الكوري الجنوبي ان بلاده قد تضطر لامتلاك قدرات نووية اذا ما واصلت جارتها الشمالية اللدودة تهديداتها النووية.

رئيس كوريا الجنوبية " يون سول يول" أوضح أن بمقدور بلاده تصنيع قنابل نووية لمواجهة أية تهديدات نووية شمالية.

واضاف ان بامكان سيؤول السماح ايضا بنشر رؤوس نووية امريكية فوق اراضيها . وجاء تلوح الرئيس الكوري الجنوبي بالتحول الى قدرة نووية في الوقت الذي تواصل فيه بيونغ يانغ تجاربها الصاروخية وتعمل على تعزيز ترسانتها النووية بكل علنية وصراحة في معرض تحديها للتهديدات الامريكية .

ان هذه التصريحات مؤشر واضح على احتمال تحول شبه الجزيرة الكورية ميىانا لصراع نووي لدى ادنى احتكاك عسكري بين الكوريتين.