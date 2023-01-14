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مذيعة بي بي سي تطرد محللا سعوديا..شاهد الفيديو لمعرفة السبب

السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

نشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو طردت فيه مذيعة قناة "بي بي سي" المحلل السعودي ، محمد القبيبان، على الهواء بسبب الفاظة سوقية ضد اليمنيين..

العالم - اليمن

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