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سيد الجاسوس البريطاني"اکبري" حزين على اعدامه !

سيد الجاسوس البريطاني
السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس الوزراء البريطاني " ریشي سوناك " عن حزنه لإعدام الجاسوس البريطاني " علي رضا اکبري " وذلك في تغريدة له نشرها على حسابه الخاص في تويتر.

العالم - ايران

وقد أعرب في هذه التغريدة التي تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لإيران عن حزنه العميق لإعدام المشار اليه وأكد أنه أصبح في حيرة من أمره لإعدام المواطن البريطاني – الايراني في ايران ".

ووصف " سوناك اعدام اكبري بأنه "عمل جبان" وقدم تعازيه في نهاية تغريدته لأسرة وأصدقاء عميل المخابرات البريطانية الذي تم اعدامه يوم الخميس الماضي.

وكان المركز الاعلامي للسلطة القضائية قد اعلن اليوم السبت تنفيذ حكم الاعدام بحق " اكبري " الذي يملك جنسية مزدوجة ايرانية وبريطانية بتهمة الافساد في الارض والقيام بأعمال ضد الامن الداخلي والخارجي لايران عبر تجسسه لصالح المخابرات البريطانية.

وأكد هذا المركز أن المشار اليه كان قد استلم مبالغ ۱.۸۰۵.۰۰۰ یورو، ۲۶۵.۰۰۰ جنيه استرليني و ۵۰.۰۰۰ دولار مقابل تجسسه للمخابرات البريطانية.

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سيد الجاسوس البريطاني"اکبري" حزين على اعدامه !

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