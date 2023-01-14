رئيس كوريا الجنوبية يتوجه الى الإمارات في زيارة تستغرق 4 أيام

العالم-اسيا والباسفيك

وسيلتقي يون سوك يول خلال زيارته برئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وخلال زيارته التي ستستغرق 4 أيام، سيزور رئيس كوريا الجنوبية في الإمارات وحدة "آخ"، وهي وحدة عسكرية كورية جنوبية، ومحطة براكة للطاقة النووية، التي بنتها كوريا الجنوبية.

وصرح مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية، كيم سونغ هان، للصحفيين بأن "اختيار الإمارات لأول رحلة خارجية لهذا العام وأول زيارة لدولة في الشرق الأوسط، يعكس التزام الرئيس، يون سوك يول، الراسخ بتركيز دبلوماسيتنا على تنشيط الاقتصاد وزيادة الصادرات".

وقال: "من خلال هذه الزيارة، سنعزز بشكل كبير تعاوننا الاستراتيجي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في المجالات الأساسية الأربعة، للطاقة النووية والطاقة والاستثمار وصناعة الدفاع".

وأضاف أن "زيارة الدولة الأولى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد رغبة البلدين في الارتقاء بشراكتهما الاستراتيجية الخاصة إلى مستوى أعلى".

وبحسب ما ورد، فقد بلغ الجانبان الإماراتي والكوري الجنوبي، المراحل النهائية من إبرام نحو 30 مذكرة تفاهم، تشمل الحكومات والقطاع الخاص، إلى جانب الطاقة والأسلحة والاستثمار، من بين المجالات الرئيسية للتعاون.

وقال مسؤول رئاسي كبير، إنه تم التخطيط للإعلان عن صفقة لتصدير أسلحة كورية جنوبية إلى الإمارات، بحسب "يونهاب".

وتابع أن "المناخ مهيأ تماما للتعاون الأمني أو العسكري بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بصناعة الأسلحة".