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شاهد بالفيديو.. أصغر وألطف معتمرة!

السبت ١٤ يناير ٢٠٢٣ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

نشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لاصغر معتمرة خلال مراسم العمرة.

العالم - السعودية

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