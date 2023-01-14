سرايا القدس تكشف تفاصيل عملية الاغتيال الصهيونية في جنين

العالم - فلسطين

حيث أوضحت ان قوات الاحتلال استهدفت الشارع الرئيسي بين قرية الفندقومية وجبع، مما أدى لإصابة أحد المجاهدين خلال العملية وتم انسحابهم، إلا أن قوات الاحتلال قامت بملاحقتهم واغتيالهم بدم بارد.

وأكدت سرايا القدس على تمسكها بعهد المقاومة ووصايا الشهداء، ومواصلة انتفاضة الاشتباك وثورة المواجهة ضد قوات الاحتلال التي تواصل إجرامها اليومي بحق أبناء شعبنا.

وشددت على أن عملية الاغتيال الجبانة لن تكسر إرادتنا الصلبة المستمدة من وعينا وإيماننا بهذا الطريق المبارك، وإننا بارتقاء قادتنا الشهداء نزداد عزيمة وقوة حتى دحر الاحتلال عن كامل ترابنا فلسطين.

وقالت "نبارك سواعد مقاتلينا في كتائب سرايانا على امتداد الضفة، ونشد على يد سواعد مجاهدينا في مجموعات جبع ومجموعات قباطية الباسلة، مؤكدة على الاستمرار الجهاد والمقاومة والانتقام لدماء الشهداء.